Italia-Spagna oggi, amichevole calcio femminile: orario, dove vederla in tv e streaming

Una sfida di lusso da affrontare a viso aperto. Oggi, martedì 29 ottobre, la Nazionale italiana di calcio femminile sfida allo Stadio Romeo Menti di Vicenza la Spagna nella seconda partita di un ciclo di amichevoli utili per prepararsi ai Campionati Europei 2025.

Prova di alto profilo per le ragazze di Andrea Soncin, reduci dal largo successo del Tre Fontane ai danni di Malta e adesso al cospetto della squadra che ha vinto lo scorso anno i Campionati Mondiali, battendo la corazzata dell’Inghilterra. Le iberiche hanno anche trionfato in Nations League, perdendo l’unica partita del torneo proprio con le azzurre.

Si prospetta dunque un match decisamente entusiasmante in cui, in un clima disteso, entrambe le compagini potranno sperimentare alcune idee con la speranza di portare comunque a casa il risultato. L’obiettivo sarà quello di crescere a livello caratteriale e di impostazione tecnica. Il mantra, difatti, sarà sempre lo stesso: aggredire la palla, sorprendere in ripartenza, difendersi con ordine.

La partita tra Italia e Spagna di calcio femminile, amichevole di scena oggi, martedì 29 ottobre allo stadio Romeo Menti di Vicenza (ore 18.15), sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

ITALIA-SPAGNA AMICHEVOLE CALCIO FEMMINILE

Martedì 29 ottobre

Ore 18.15 Italia vs Spagna allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza – Diretta tv su Rai 2 HD.

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA AMICHEVOLE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport