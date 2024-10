Italia-Malta oggi, amichevole calcio femminile: orario, tv, streaming

Un test interessante test per preparare al meglio i Campionati Europei 2025. Oggi, venerdì 25 ottobre, torna in campo la Nazionale italiana di calcio femminile, pronta a sfidare Malta nel primo ciclo di amichevoli in vista della rassegna continentale. La disputa si svolgerà nell’impianto della Roma, ovvero il Tre Fontane.

Due i ritorni di rilievo che spiccano dalla lista delle trenta convocate da Mister Andrea Soncin: si tratta di Eleonora Goldoni, che torna a vestire la maglia azzurra dopo addirittura sei anni dall’ultima volta, e del portiere Francesca Durante, alla prima convocazione con il nuovo CT.

L’obiettivo è chiaramente quello di mantenere ben alta l’asticella dopo quanto di buono fatto vedere sia in Nations League che in fase di qualificazione europea, dove le azzurre si sono assicurate il pass chiudendo il raggruppamento A in testa con nove punti. Contro la compagine maltese sarà il terzo incrocio in una partita ufficiale. I precedenti sono tutti dalla nostra parte con due vittorie. Vista la caratura delle avversarie, non sono esclusi alcuni esperimenti tattici.

Il match tra Italia e Malta di calcio femminile, amichevole di scena venerdì 25 ottobre allo stadio Tre Fontane di Roma (ore 18.15), sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

ITALIA-MALTA AMICHEVOLE CALCIO FEMMINILE

Venerdì 25 ottobre

Ore 18.15 Italia vs Malta allo stadio Tre Fontane di Roma – Diretta tv su RaiSport HD.

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport