Golf: Ivan Cantero sorprende tutti e guida il Genesis Championship in Corea del Sud. Paratore alla riscossa

Sospeso per oscurità, con qualche golfista ancora in giro per il Jack Nicklaus Golf Club Korea di Incheon, il primo giro del Genesis Championship 2024. A sorpresa, in testa c’è lo spagnolo Ivan Cantero, che sale con uno score di -6 frutto di sette birdie e un bogey. Per lui quest’anno terzo posto all’ISPS Handa Championship e un sesto allo Jonsson Workwear Open come migliori risultati.

Qualcuno che può ancora realmente andarlo a prendere c’è: lo svedese Jonas Blixt, unico dei secondi a -5 ancora a dover chiudere (gli mancano due buche). Con lui lo scozzese Scott Jamieson, il thailandese Kiradech Aphibarnrat, il sudafricano Casey Jarvis, l’inglese Richard Mansell e i padroni di casa Hongtaek Kim e Byeong Hun An (quest’ultimo annunciatissimo tra le superstar della vigilia).

Si rivede in alto Renato Paratore, che con -4 riesce ad appropriarsi di un posto nel gruppone dei noni. Finisse tutto oggi, avrebbe la carta piena per il 2025. Con lui gli spagnoli Nacho Elvira, Alejandro del Rey e Pablo Larrazabal, il neozelandese Daniel Hillier, i sudcoreani Seunghyuk Kim e Tom Kim (anche lui giustamente attesissimo), il danese Soren Kjeldsen, l’inglese Todd Clements e il tedesco Marcel Schneider.

Buona la prova anche di Edoardo Molinari, che si trova tra i diciannovesimi a -18; 29° posto, invece, per Francesco Laporta a -2, ed è lo stesso score di Lorenzo Scalise. 43° a -1 Filippo Celli, a lungo però più in alto in classifica, mentre è 61° Guido Migliozzi, per il quale è necessario migliorare il pari con il par se vuole dare avvio alla riscossa in grado di portarlo sul PGA Tour nel 2025. 79° a +1 Andrea Pavan.