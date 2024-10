Golf, Taylor Moore al comando dopo il primo giro dello Zozo Championship 2024

Si è chiuso da poco il primo giro allo Zozo Championship 2024, che porta il PGA Tour all’Accordia Golf Narashino Country Club della prefettura di Chiba, in Giappone. Il primo leader della settimana è, in quota USA, Taylor Moore. Per il texano classe 1993 è caccia alla seconda vittoria, dopo quella conquistata al Valspar Championship nel marzo 2023. Il suo score è di -7, frutto di un eagle, sei birdie e un bogey.

Terzetto al secondo posto con un colpo di distanza: alle spalle di Moore ci sono i connazionali Max Greyserman ed Eric Cole, cui si associa il colombiano Nico Echavarria. Accoppiata particolare a -5, perché ci sono i due uomini di Taiwan (che in chiave sportiva è Cina Taipei) C.T. Pan e Kevin Yu.

I primi giapponesi si trovano nel gruppo dei settimi a -4, e sono, appunto, quattro: Ryosuke Kinoshita, Taisei Shimizu, Takumi Kanaya e Shugo Imahira. Assieme a loro gli USA Beau Hossler e Justin Thomas (questi rivuole un successo sul circuito a due anni e mezzo di distanza dal PGA Championship e a tre anni e mezzo abbondanti dal Players) e il venezuelano Jhonattan Vegas.

Tra le delusioni di giornata ce ne sono di davvero importanti. Uno dei migliori del 2024, Sahith Theegala, è 64° a +2, ma, in questo field a 78, a finire ancora peggio è Xander Schauffele. Per il numero 2 del mondo +3 e settantesima posizione, una situazione dalla quale, per sua fortuna, può risalire, ma che non è certo il migliore dei suoi biglietti da visita.