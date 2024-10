Filippo Ganna rinuncia ai Mondiali su pista: “In futuro mi dedicherò più alla strada”

La Nazionale italiana di ciclismo su pista dovrà fare a meno di Filippo Ganna in occasione dei prossimi Campionati Mondiali, in programma a Ballerup (in Danimarca) dal 16 al 20 ottobre. Il fuoriclasse piemontese ha deciso infatti di rinunciare alla rassegna iridata, dopo aver conquistato due medaglie (argento nella cronometro individuale e bronzo nella staffetta mista) nei recenti Mondiali su strada a Zurigo.

“Quest’anno li salto (i Mondiali su pista, ndr). Dopo la Cro Race correrò ancora la Gran Piemonte e poi chiudo. Bilancio della stagione? A livello individuale mi ritengo pienamente soddisfatto. Un argento ai Giochi olimpici di Parigi e ai Mondiali di Zurigo, dove abbiamo conquistato pure il 3° posto nella staffetta mista. È andata bene, dai”, ha dichiarato l’azzurro.

Nell’intervista concessa al giornale La Voce del Popolo, il faro del ciclismo italiano ha poi smentito le voci di un suo possibile addio definitivo ai velodromi, confermando però che in futuro si concentrerà maggiormente sull’attività su strada: “Non ho ancora deciso, per ora mi va bene così. In futuro vedremo. Mi dedicherò più alla strada preparando gare specifiche e mi dedicherò meno alla pista”.

Sulla possibilità di migliorare ulteriormente il suo record dell’ora: “Per adesso sta bene nel cassetto e rimarrà lì per lungo tempo. Più avanti vedremo, ma per ora non ci penso in quanto è un’esperienza molto faticosa, non soltanto il tentativo stesso, ma anche tutta la preparazione specifica che ci sta a monte”.