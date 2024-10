F1 oggi, GP USA 2024: orario gara, tv, streaming, programma TV8 in chiaro

Oggi, domenica 20 ottobre, andrà in scena il GP degli Stati Uniti, diciannovesimo round del Mondiale 2024 di F1. Sul tracciato spettacolare del Texas, assisteremo a una gara che potrebbe riservare delle sorprese, tenendo conto del particolare disegno del circuito: una pista tanto bella, quanto complicata da interpretare.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 21.00

Il disegno, infatti, racchiude tratti caratteristici di altri contesti, ben noti agli appassionati, come i curvoni veloci di Silverstone e di Suzuka, nonché il tratto guidato di Hockenheim. Pertanto, sarà una sfida per tecnici e piloti mettere insieme una gara di 56 giri in cui mantenere un ritmo costante ed efficiente. La Ferrari ci proverà, volendosi inserire nel duello iridato tra McLaren e Red Bull.

La SF-24 era attesa a un esame in quanto, nel corso di questo campionato, aveva sofferto non poco sulle curve in cui è richiesto un appoggio importante e, di conseguenza, un avantreno particolarmente preciso. La gestione delle gomme è stato al centro dell’analisi dei tecnici del Cavallino Rampante e vedremo cosa potrà accadere in questa prova negli States.

Il GP degli USA, round del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8/TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita delle qualifiche e della gara a partire rispettivamente dalle 19.35 e dalle 22.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della corsa ad Austin.

GP USA F1 2024 OGGI

Domenica 20 ottobre (orari italiani)

Ore 21.00 F1, Gara (56 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP USA F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro la differita delle qualifiche dalle 19.35 e della gara dalle 22.30.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it coprirà in chiaro la differita delle qualifiche dalle 19.35 e della gara dalle 22.30.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 20 ottobre

Ore 19.35 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.

Ore 22.30 F1, Gara (56 giri) – Differita tv in chiaro.