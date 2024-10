F1 oggi, GP Messico 2024: orario gara, tv, streaming, programma TV8 e SKY

Oggi, domenica 27 ottobre, andrà in scena il GP di Città del Messico, ventesimo round del Mondiale 2024 di F1. Sul tracciato centroamericano, assisteremo a una gara che potrebbe riservare delle sorprese, tenendo conto della particolare allocazione geografica del circuito, ovvero 2300 metri sul livello del mare.

Una densità dell’aria diversa che ha costretto i team a lavorare su un assetto carico per evitare delle ripercussioni sia sul bilanciamento della monoposto che sullo sfruttamento delle gomme Pirelli. Solitamente, la criticità che si presenta in questo GP è quella del graining. Pertanto, le scuderie hanno agito sul set-up dovendo tenere in debito conto questa problematica.

Ferrari vuol regalare altre emozioni ai propri tifosi, dopo aver trionfato in Texas con una spettacolare doppietta firmata dal monegasco Charles Leclerc e dallo spagnolo Carlos Sainz. Rossa ancora in lizza per il titolo dei costruttori, mentre per quello piloti la storia sembra proprio racchiusa all’olandese Max Verstappen (Red Bull) e a Lando Norris (McLaren).

Il GP di Città del Messico, round del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8/TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita delle qualifiche e della gara a partire rispettivamente dalle 00.25 e dalle 22.25. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della corsa messicana.

F1 OGGI IN TV GP MESSICO 2024

Domenica 27 ottobre (orari italiani)

Ore 21.00 F1, Gara (71 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP MESSICO F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro la differita delle qualifiche dalle 00.25 e della gara dalle 22.25.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it coprirà in chiaro la differita delle qualifiche dalle 00.25 e della gara dalle 22.25.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 27 ottobre

Ore 00.25 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.

Ore 22.25 F1, Gara (71 giri) – Differita tv in chiaro.