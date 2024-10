F1 oggi, GP Messico 2024: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma TV8 e SKY

Oggi, sabato 26 ottobre, andrà in scena la seconda giornata del week end del GP del Messico, round del Mondiale 2024 di F1. Sul tracciato centroamericano si prospetta un day-2 piuttosto intenso. Le prove libere 3 e le qualifiche andranno a caratterizzare il tutto e il time-attack è particolarmente atteso nella definizione della griglia di partenza della gara domenicale.

Si girerà in condizioni molto particolari. Si è a circa 2300 metri oltre il livello del mare e la diversa densità dell’aria andrà a incidere sul bilanciamento delle vetture. Le monoposto, infatti, dovranno girare con assetti carichi per evitare di risentire di un background in cui la minimizzazione della resistenza all’avanzamento è caratteristica spiccata.

La Ferrari, reduce dalla trionfale domenica di Austin (Texas), si augura di poter replicare su un layout che sulla carta dovrebbe adattarsi alle caratteristiche della SF-24. Vedremo poi quale sarà il responso della pista, in un campionato che vivrà del confronto a tre per il titolo costruttori, ovvero la Rossa, la McLaren e la Red Bull.

La seconda giornata del week end del GP del Messico, round del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport F1 (207) e da Sky Sport 4K (213); sarà possibile seguire solo le qualifiche anche su Sky Sport Uno (201). TV8 e TV8.it trasmetteranno la differita in chiaro delle qualifiche, mentre non vi sarà copertura della FP3, trasmessa esclusivamente da Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’intero programma del day-2

F1 OGGI IN TV GP MESSICO 2024

Sabato 26 ottobre (orari italiani)

Ore 19.30-20.30 F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 23.00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP MESSICO F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213) copertura completa; Sky Sport Uno (201) solo le qualifiche.

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 27 ottobre

Ore 00.25-01.50, F1, Qualifiche – Differita in chiaro