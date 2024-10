F1, Charles Leclerc: “Meglio di terzo non potevo fare, weekend ottimo in chiave costruttori”

Charles Leclerc guarda il bicchiere mezzo pieno dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio del Messico, ventesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Città del Messico, intitolato agli “Hermanos Rodriguez”, il pilota monegasco ha vissuto una domenica complicata tra problemi di consumo e un finale nel quale ha dovuto alzare bandiera bianca nei confronti di Lando Norris.

La gara messicana ha visto il dominio assoluto di Carlos Sainz che ha preceduto per 4.7 secondi Lando Norris, quindi terzo Charles Leclerc a 34.3 dopo aver messo a segno il giro veloce. Quarto Lewis Hamilton a 44.7, quinto George Russell a 48.5, quindi sesto Max Verstappen a 59.5 dopo aver scontato 20″ di penalità. Settimo Kevin Magnussen che precede Oscar Piastri ottavo, Nico Hulkenberg nono e Pierre Gasly che completa la top10.

Al termine della gara messicana il pilota vincitore del GP degli Stati Uniti della scorsa settimana ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito sotto il podio, oggi condotte da Marc Genè: “La gara è stata difficile. Nel primo stint ho sofferto a livello di temperature per cui ho dovuto fare molta gestione per evitare guai peggiori. Ad ogni modo lungo tutto il corso del fine settimana sono sempre rimasto un po’ indietro e penso che oggi non avrei potuto fare meglio di terzo. Complimenti a Carlos Sainz autore di una gara fantastica e complimenti anche al team che completa una buonissimo weekend”.

La Ferrari centra la seconda vittoria consecutiva e conferma di star attraversando un ottimo momento: “Stiamo lavorando davvero bene nelle ultime settimane e siamo riusciti a tornare al livello che tutti noi volevamo. Il giro veloce nel finale? Anche un punto in più può fare la differenza nella corsa al titolo costruttori. Siamo a -29 dalla McLaren e continuiamo ad avvicinarci. Vogliamo proseguire in questo modo anche nelle prossime uscite”.