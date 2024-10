Djokovic-Nadal oggi, finale 3°-4° posto Six Kings Slam 2024: dove vederla in tv e streaming

Sabato 19 ottobre la finale per il terzo posto del Six Kings Slam 2024 di tennis, torneo d’esibizione in corso a Riad, in Arabia Saudita vedrà impegnati l’iberico Rafael Nadal ed il serbo Novak Djokovic, usciti battuti in semifinale giovedì scorso.

La giornata conclusiva del torneo si aprirà con la finale per il terzo posto alle ore 18.30 italiane: lo spagnolo Rafael Nadal è stato battuto dal connazionale Carlos Alcaraz in semifinale, mentre il serbo Novak Djokovic è stato sconfitto nel penultimo atto da Jannik Sinner.

Entrambi i tennisti in questione, essendo quelli con il maggior numero di Slam vinti in carriera tra i 6 partecipanti, anche per ovvi motivi anagrafici rispetto al resto della concorrenza, avevano saltato i quarti di finale, entrando in scena direttamente in semifinale.

La finale per il 3° posto del torneo d’esibizione Six Kings Slam tra lo spagnolo Rafael Nadal ed il serbo Novak Djokovic sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Tennis, ed in diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e DAZN, infine su OA Sport sarà prevista la diretta live testuale.

CALENDARIO SIX KINGS SLAM 2024

Sabato 19 ottobre – Riad (Arabia Saudita)

Dalle ore 18.30 italiane – Finale 3° posto

Rafael Nadal (Spagna) – Novak Djokovic (Serbia) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis

PROGRAMMA SIX KINGS SLAM 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, supertennis.tv, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.