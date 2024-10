Ciclismo su pista, Miriam Vece approda ai quarti di finale nel keirin ai Mondiali

E’ iniziata l’ultima giornata di gare ai Mondiali 2024 di ciclismo su pista, in corso a Ballerup, in Danimarca: nella sessione mattutina si sono disputati il primo turno ed il successivo ripescaggio del keirin femminile e le semifinali della velocità individuale maschile.

Nel keirin femminile è approdata ai quarti di finale l’unica rappresentante italiana in gara questa mattina, Miriam Vece: l’azzurra, dopo aver chiuso al quinto ed ultimo posto la seconda batteria del primo turno, nella quarta serie dei ripescaggi si è classificata seconda, staccando l’ultimo pass per il turno successivo.

Nessun azzurro, invece, era riuscito a spingersi fino alle semifinali della velocità individuale maschile: in finale ci sarà una sfida tutta neerlandese tra Harrie Lavreysen, che ha superato per 2-0 il nipponico Kaiya Ota, ed il connazionale Jeffrey Hoogland, capace di rimontare ed imporsi al decider sull’atleta di Trinidad & Tobago Nicholas Paul. L’asiatico ed il caraibico si sfideranno invece per il bronzo.