Mondiali ciclismo su pista 2024 oggi, calendario 20 ottobre: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara

Ultima giornata di gare ai Mondiali 2024 di ciclismo su pista, in corso a Ballerup, in Danimarca: domenica 20 ottobre si assegneranno gli ultimi 5 titoli iridati, ovvero velocità individuale maschile, keirin femminile, corsa a punti femminile, eliminazione maschile e madison maschile.

L’Italia sarà rappresentata in quattro di queste gare, in quanto nessun azzurro è riuscito a spingersi fino alle semifinali della velocità individuale: tra le donne Miriam Vece difenderà i colori del Bel Paese nel keirin, mentre Martina Alzini sarà al via nella corsa a punti.

Tra gli uomini doppio impegno quest’oggi per Elia Viviani: l’azzurro dapprima gareggerà nell’eliminazione, infine tornerà in pista nell’ultima gara del programma iridato, la madison, dove farà coppia con Simone Consonni, assieme al quale alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha vinto la medaglia d’argento nella specialità.

Guarda i Mondiali di ciclismo su pista su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La diretta tv dei Mondiali 2024 di ciclismo su pista sarà assicurata per la sessione pomeridiana da Eurosport 2 HD e dalle 14.00 da Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata per la sessione pomeridiana a Rai Play Sport 1, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di entrambe le sessioni.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO SU PISTA

Domenica 20 ottobre

Sessione mattutina

11.00 Velocità individuale maschile, semifinali

11.08 Keirin femminile, primo turno (Miriam Vece)

11.49 Keirin femminile, ripescaggio primo turno

Sessione pomeridiana

13.32 Keirin femminile, quarti di finale

13.46 Velocità individuale maschile, finali

13.56 Corsa a punti femminile, finale (Martina Alzini)

14.33 Keirin femminile, semifinali

14.42 Eliminazione maschile, finale (Elia Viviani)

15.26 Keirin femminile, finali

15.50 Madison maschile, finale (Simone Consonni/Elia Viviani)

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO SU PISTA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: sessione pomeridiana su Eurosport 2 HD, dalle 14.00 su Rai Sport HD.

Diretta streaming: sessione pomeridiana su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play Sport 1.

Diretta live testuale: entrambe le sessioni su OA Sport.