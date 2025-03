Ciclismo su pista, incomincia la Nations League: Miriam Vece ottiene il miglior risultato a Konya

A Konya (Turchia) è andata in scena la prima tappa della Nations Cup di ciclismo su pista. L’Italia era presente all’evento senza le sue punte di diamante. Davide Boscaro, Niccolò Galli, Francesco Lamon, Jacopo Sasso ed Eros Sporzon componevano la squadra dell’inseguimento, che ha siglato il decimo tempo in qualifica (3:51.515) e poi ha battuto il Giappone nel primo turno (3:52.288, gli asiatici non sonno giunti al traguardo). Davide Boscaro ha terminato al 14mo posto nell’Omnium con 82 punti (a imporsi è stato l’olandese Yanne Dorenbos con una lunghezza di margine sullo statunitense Ashlin Barry) e in 21ma piazza nell’Eliminazione (successo del belga Jules Hesters).

Fabio Del Medico è stato eliminato al primo turno nel Keirin (quinto nella terza batteria, a 0.503 dal malese Muhammad Sahrom). Niccolò Galli ed Eros Sporzon hanno chiuso la Madison al tredicesimo posto (-14), dove si è imposta la Spagna (94). Stefano Moro e Fabio Del Medico sono stati eliminati ai sedicesimi di finale della sprint, rispettivamente contro dall’olandese Tijmen van Loon e dall’ucraino Bohdan Danylchuk.

Vittoria Grassi sedicesima nell’Eliminatoria vinta dalla messicana Yareli Acevedo, Miriam Vece undicesima nel Keirin dove si è imposta la francese Mathilde Gros, Anita Baima 19ma nell’Omnium in cui ha dettato legge la neozelandese Ally Maree Wollaston. Il miglior risultato del fine settimana è stato conseguito da Miriam Vece, quarta nello Sprint dopo aver perso per 2-0 la finale per la terza piazza contro l’olandese Hetty van der Wouw, mentre la cinese Liying Yuan ha regolato Alina Lysenko per il successo.