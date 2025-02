Ciclismo su pista: piazzamenti per Miriam Vece e Stefano Moro nell’ultima giornata degli Europei

Ultima giornata per gli Europei di ciclismo su pista in quel di Zolder. Oltre alla medaglia conquistata dalla coppia a Cinque Cerchi, Consonni/Guazzini, nella madison femminile, sono andate in scena altre tre finale con protagonisti altri corridori azzurri.

Nel keirin al femminile altra prova eccellente di Miriam Vece che chiude una settimana super con un’altra top-5: dopo la quarta posizione della sprint arriva la quinta piazza. A vincere è la neerlandese Steffie van der Peet davanti alla britannica Rhian Edmunds e all’altra atleta dei Paesi Bassi Hetty van de Wouw.

Piazzamento anche per Stefano Moro che era reduce dal bronzo nel keirin lo scorso anno. Questa volta l’azzurro è quarto: vince ovviamente il fenomeno Harrie Lavreysen davanti al tedesco Maximilian Dornbach e al transalpino Tom Derache.

Nella prova conclusiva, la madison maschile, vincono i neerlandesi Dorenbos/Hoppezak davanti ai tedeschi Kluge/Teutenberg e ai portoghesi Oliveira/Oliveira. I giovanissimi azzurri Juan David Sierra e Davide Stella vincono due sprint, ma chiudono decimi.