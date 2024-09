Milano-Cortina 2026, Jannik Sinner: “Mi piacerebbe essere uno dei tedofori”

Jannik Sinner sarà l’Ambassador del programma “Team26” per i volontari delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: nella conferenza stampa che si è tenuta quest’oggi a Milano è stata comunicata la scelta, ricaduta sul numero 1 del ranking ATP, che prima di praticare il tennis ha avuto dei trascorsi agonistici sulla neve, praticando sci fino ai 13 anni e conquistando successi anche al Trofeo Topolino.

L’azzurro non ha escluso la possibilità di essere uno dei tedofori ai Giochi: “Mi piacerebbe, ma sono domande a cui non possiamo ancora rispondere. Mi farebbe piacere fare parte in qualche modo delle Olimpiadi: lo sport mi ha dato davvero tanto, l’adrenalina che mi ha dato lo sci non l’ho ancora ricevuta da altre cose. Ho una grande connessione con l’inverno“.

Il rapporto ancora molto forte tra Sinner e lo sci: “Mi piacerebbe vedere il gigante, la discesa libera, ma solo da fuori, perché quando sciavo avevo paura. Uno dei miei giorni più belli è il 25 dicembre, perché con i miei amici e la famiglia facciamo sempre un bel gruppo per andare a sciare. E’ un giorno speciale che mi ricarica, lo sci per me è ancora molto importante“.

Sul ruolo dei volontari nello sport in generale: “Anche nel tennis senza volontari l’evento non c’è, e li ringrazio sempre. Per loro noi siamo idoli e spunti importanti per la loro crescita, ed è giusto far capire che il loro lavoro è importante. Certo, nell’evento più grande come le Olimpiadi, le cose sono diverse. Le Olimpiadi per me quest’anno erano l’obiettivo più grande, ma purtroppo non sono riuscito ad andarci. Ma è l’evento più importante per ogni sportivo“.