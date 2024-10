Calcio, Napoli e Verona vincono negli anticipi della settima giornata di Serie A

Il Napoli batte il Como per 3-1 e prova la prima fuga del campionato nella Serie A 2024-2025 di calcio: i partenopei salgono a quota 16 e si portano a +4 sulla Juventus, mentre i lariani restano a 8, scavalcati dal Verona, che supera per 2-1 il Venezia, issandosi a quota 9, con i lagunari fermi a 4.

A Napoli i padroni di casa si portano in vantaggio già al 1′: Lukaku illumina, McTominay conclude in maniera vincente ed è 1-0. Gli ospiti non demordono ed al 43′ Strefezza su assist di Perrone pareggia i conti, mandando le squadre al riposo sull’1-1.

Nella ripresa, però, i partenopei tornano subito in vantaggio in virtù del rigore trasformato da Lukaku, che sigla la rete 2-1. Il Como prova anche con i cambi a riequilibrare la partita, ma è Conte a pescare il jolly dalla panchina: al minuto 86 David Neres, da poco entrato, firma su assist di Lukaku il gol del definitivo 3-1.

Anche a Verona l’equilibrio dura pochi secondi: al 2′ il Venezia è già in vantaggio grazie alla bravura di Nicolussi Caviglia, che pesca Oristanio per la rete dello 0-1. Passano pochi minuti, però, e già al 9′ Tengstedt trova il pari su assist di Mosquera.

Nella ripresa la partita sembra incanalata sui binari della parità, nemmeno i cambi, numerosi da una parte e dall’altra, sembrano spostare l’inerzia della partita, poi al minuto 81 a spezzare l’equilibrio in favore degli scaligeri è l’autorete di Joronen, che vale il 2-1 finale.