Calcio: il Napoli vince il big match contro il Milan in Serie A. Bene l’Inter, cade l’Atalanta

Va in archivio la domenica dedicata alla trentesima giornata valida per la Serie A 2024-2025 di calcio, turno particolarmente rilevante in ottica classifica, considerati alcuni incontri chiave che hanno mutato leggermente la situazione nei primi quattro posti.

Non sbagliano le prime due della classe: nel pomeriggio infatti la capolista Inter, seppur soffrendo più del dovuto, ha sconfitto l’Udinese per 2-1. Ad aprire le marcature è stato Arnautovic (12’), mentre il raddoppio è arrivato con Frattesi (29’). Poi, nel secondo tempo, i friulani hanno accorciato le distanze al 71’ con Solet, cercando l’arrembaggio fino alla fine, senza però trovare il pareggio.

Molto bene anche il Napoli, capace di battere tra le mura amiche il Milan in un big match dall’andamento molto simile a quello dei nerazzurri. I partenopei infatti si portano in vantaggio nelle prime battute con Politano (2’), preludio del 2-0 messo a referto da Lukaku (19’). Il diavolo si sveglia troppo tardi, sbagliando un rigore al 69’ con Jimenez e timbrando il 2-1 a sei minuti dalla fine del tempo regolamentare con Jovic. Una debacle per i rossoneri, rimasti al nono posto con 47 punti.

Male invece l’Atalanta, che incassa la seconda sconfitta consecutiva cedendo il passo ad una sempre più sorprendente Fiorentina, abile a passare per 1-0 in casa grazie al solito Kean (45′), insidiando ora il sesto posto della Roma, avanti solo di un punto a quota 52. Da segnalare infine il convincente 3-0 del Cagliari dai danni di un Monza sempre più in fondo alla classifica, che niente ha potuto contro le reti, tutte nel secondo tempo, siglate da Viola (49’), Gaetano (73’) e Luvumbo (92’).