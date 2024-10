Calcio, i convocati dell’Italia per la Nations League: quattro esordienti tra i 23 di Spalletti

L’Italia, a punteggio pieno dopo le prime due giornate, si appresta ad affrontare altri due incontri della Nations League 2024-2025 di calcio: il CT degli azzurri, Luciano Spalletti, ha diramato l’elenco dei 23 convocati per le gare interne contro con Belgio e Israele.

Sono ben quattro gli esordienti all’interno del gruppo azzurro, ovvero Di Gregorio, Gabbia, Pisilli e Maldini: l’Italia affronterà giovedì 10 il Belgio a Roma e lunedì 14 Israele ad Udine. La Nazionale può ipotecare il pass per i quarti di finale, riservato alle prime due classificate di ogni raggruppamento.

L’Italia è in testa al raggruppamento a punteggio pieno, avendo vinto in trasferta in Francia ed in campo neutro contro Israele, restando da sola al primo posto davanti a Francia e Belgio, appaiate a quota 3, con gli israeliani fermi a zero.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Portieri: Michele Di Gregorio (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham).

Centrocampisti: Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle).

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Monza), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).