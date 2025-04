Roma-Juventus 1-1, la Lazio manda in crisi l’Atalanta. Lotta salvezza rovente

Oggi si sono giocate cinque partite valide per la 31ma giornata della Serie A. Il big match tra Roma e Juventus si è concluso in parità (1-1): i bianconeri sono passati in vantaggio al 40′ con Locatelli, poi i giallorossi hanno trovato la via del gol con Shomurodov al 49′. La Lazio ha sconfitto l’Atalanta a domicilio per 1-0 con la stoccata di Isaksen al 54′.

Pareggio per 1-1 in Lecce-Venezia e Torino-Verona, mentre Empoli e Cagliari hanno pareggiato a reti bianche. Terzo ko consecutivo per l’Atalanta, che potrebbe essere superata al terzo posto dal Bologna in caso di successo dei felsinei nel posticipo contro il Napoli, chiamato a vincere per portarsi a -1 dalla capolista Inter.

La Juventus ha provvisoriamente agganciato il Bologna e conserva un punto di vantaggio sulla Lazio, mentre la Roma è settima a -2 dai cugini. L’Empoli è terzultimo a -2 dal Lecce e a -3 dal Parma in una sempre più rovente lotta salvezza.

RISULTATI SERIE A CALCIO OGGI

Lecce-Venezia 1-1

Empoli-Cagliari 0-0

Torino-Verona 1-1

Atalanta-Lazio 0-1

Roma-Juventus 1-1