Genoa-Udinese 1-0, Zanoli decide la sfida di metà classifica

Il Genoa ha sconfitto l’Udinese per 1-0 nell’anticipo della 31ma giornata di Serie A. I liguri sono tornati al successo dopo aver perso di misura contro la Juventus lo scorso weekend e hanno rafforzato il 12mo posto in classifica, portandosi a due sole distanze di distacco dai friulani, che invece sono incappati nel terzo ko consecutivo dopo quelli maturati contro Verona e Inter.

I bianconeri avevano trovato la via della rete al 37′ con Lucca, che sul lancio lungo di Bijol aveva battuto Leali in uscita ma è stata sanzionata la trattenuta ai danni di De Winter. Lo stesso Lucca non ha sfruttato un’ottima occasione in avvio di ripresa e poi la partita è proseguita sul filo dell’equilibrio fino al 77′, quando i padroni di casa sono passati in vantaggio.

Ekuban ha ricevuto palla da Freundrup ed è scappato via sulla sinistra, il suo cross in mezzo è stato deviato da Okoyoe e Zanoli si è fiondato sulla sfera, insaccando con un tocco di pregevole fattura. Poco più tardi Ekuban e Thorsby sono andati vicini al raddoppio, ma Okoyoe è stato bravo a parare. Il Genoa amministra nel finale e coglie un successo di peso.