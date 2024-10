Calcio femminile, Italia alla prova contro la Spagna in amichevole: un test sulla crescita delle azzurre

Domani (ore 18.15, diretta tv su Rai 2 HD) la Nazionale italiana di calcio femminile affronterà la Spagna nella seconda e ultima amichevole di questa settimana dedicata agli impegni con la compagine tricolore. Dopo aver sconfitto Malta 5-0 al Tre Fontane di Roma, le nostre portacolori sono attesa al complicato impegno contro le iberiche del “Romeo Menti” di Vicenza.

Si tratta del terzo confronto in poco più di un anno con le campionesse del mondo in carica, reduci anche dalla vittoria nella prima edizione della Nations League. Una rassegna continentale nella quale la formazione allenata da Andrea Soncin è stata l’unica a battere le Furie Rosse. Il riferimento è all’affermazione per 3-2 dello scorso 1° dicembre, quando la Nazionale si impose in trasferta a Pontevedra.

“Martedì sarà una partita molto diversa, conosciamo l’alta qualità dell’avversario. Ci vorrà grande umiltà, in Nations League abbiamo visto che il modo migliore per affrontare squadre così forti è aggredire alte difendendoci con la palla. Un concetto che, in realtà, noi stiamo provando a mettere in campo contro chiunque“, ha dichiarato Soncin poco dopo il successo contro Malta.

Vedremo se il tecnico nostrano darà seguito al 3-4-1-2 della partita di Roma o se si opterà per un assetto più prudente. Come espresso dal CT, si proverà a inaridire le fonti di gioco delle iberiche per sorprenderle in ripartenza. Per questo, l’impiego di una giocatrice dotata di gamba e tecnica come Sofia Cantore, in grande evidenza in questa prima parte di stagione e autrice di una doppietta al Tre Fontane, potrebbe fare la differenza.

“Stiamo preparando la partita con la massima attenzione per ogni dettaglio. Il mister ci chiede solo di avere coraggio con il pallone tra i piedi, lui crede molto nelle nostre qualità e ci sprona ad avere personalità a prescindere dall’avversario che incontriamo. Siamo pronte e non vediamo l’ora di scendere in campo“, le parole della giocatrice della Juventus.