Calcio femminile, cinquina dell’Italia a Malta nell’amichevole di Roma

La Nazionale italiana di calcio femminile cala la cinquina contro Malta, battuta sonoramente nell’amichevole disputata allo stadio “Tre Fontane” di Roma: apre subito le danze Girelli al 7′, poi le azzurre dilagano nel finale del match con la doppietta di Cantore tra il 79′ e l’89’, il gol di Glionna all’85’ e l’autorete di Constantino all’87’.

L’Italia preme subito in avvio e passa al primo vero affondo: cross dalla sinistra ed inzuccata vincente al 7′ di Girelli per l’1-0. La formazione azzurra perde Bartoli per infortunio, sostituita da Filangeri, poi i ritmi diventano blandi e si arriva al riposo sul minimo vantaggio in favore delle azzurre.

Nella ripresa Soncin rimescola le carte allo scoccare dell’ora di gioco, inserendo Giacinti per Girelli e Schatzer per Greggi: al 64′ proprio Giacinti spreca da buona posizione di testa a porta sguarnita. Al 71′ entrano infine per l’Italia Cantore e Goldoni per Bonfantini e Beccari.

L’Italia dilaga nel finale: al 79′ Cantore sfrutta al meglio l’occasione confezionata da Di Guglielmo e Severini, poi all’85′ Glionna concretizza un’ottima verticalizzazione e sigla il 3-0. All’86′ un confusionario batti e ribatti porta all’autorete di Constantino per il 4-0, infine al minuto 89 ancora Cantore mette a referto la personale doppietta, che sancisce il definitivo 5-0.