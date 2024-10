A che ora Musetti-Draper, ATP Vienna 2024: programma semifinale, tv, streaming

In attesa del match di Matteo Berrettini, c’è già un azzurro qualificato per il penultimo atto del tabellone di singolare maschile degli Erste Bank Open 2024 di tennis, in corso a Vienna, in Austria: sabato 26 ottobre a tornare ancora in campo sarà Lorenzo Musetti, opposto al britannico Jack Draper.

L’azzurro è accreditato della sesta testa di serie, mentre il britannico è il numero 7 del seeding: il match sarà il secondo in programma a partire dalle ore 13.00 sul Center Court, dopo la semifinale di doppio Erler/Miedler- Heliovaara/Patten, ma l’incontro tra Musetti e Draper avrà inizio non prima delle ore 15.00.

Si tratterà del terzo incontro tra l’azzurro ed il britannico, con quest’ultimo che ha vinto entrambi i precedenti: Draper si impose sia nel 2022, nella fase a gironi delle Next Gen ATP Finals per 4-0 4-1 4-3 (3), sia nel 2023 negli ottavi di Sofia, per 7-5 6-2.

La diretta tv di Musetti-Draper, match del torneo di Vienna 2024, sarà affidata a Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine la diretta live testuale del match sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP VIENNA 2024

Sabato 26 ottobre – Center Court

Dalle ore 13.00

Erler / Miedler (WC) – Heliovaara / Patten (3)

Non prima delle ore 15.00

Lorenzo Musetti (Italia, 6) – Jack Draper (Gran Bretagna, 7) – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA ATP VIENNA 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: per Musetti-Draper su Sky Sport Arena.

Diretta streaming: per Musetti-Draper su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: per Musetti-Draper su OA Sport.