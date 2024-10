Calcio femminile, Andrea Soncin: “Provato soluzioni differenti rispetto al passato”

L’Italia del calcio femminile annichilisce Malta per 5-0 nell’amichevole di Roma, preludio al prossimo incontro con la Spagna, che martedì prossimo metterà ulteriormente alla prova le azzurre. Al termine del match odierno il commissario tecnico Andrea Soncin ha parlato al sito federale.

Partita utile per il CT azzurro per sperimentare delle novità: “Abbiamo provato alcune soluzioni differenti rispetto a quanto fatto in passato, sbagliando tanto a livello qualitativo e nel fraseggio, e questo ci ha impedito di avere una manovra più fluida, ma sono comunque contento della disponibilità delle ragazze“.

Il tecnico dell’Italia presenta la prossima sfida con la Spagna: “Martedì sarà una partita molto diversa, conosciamo l’alta qualità dell’avversario. Ci vorrà grande umiltà, in Nations League abbiamo visto che il modo migliore per affrontare squadre così forti è aggredire alte, difendendoci con la palla. Un concetto che, in realtà, noi stiamo provando a mettere in campo contro chiunque“.