Bellucci trova Zverev al secondo turno a Shanghai. Il tedesco è reduce da un malanno importante

Il qualificato azzurro Mattia Bellucci affronterà il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del seeding, nel secondo turno del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai: il tennista italiano ha già vinto tre incontri in Cina, considerando anche i due del tabellone cadetto, mentre il teutonico sarà all’esordio.

Il tennista tedesco, inoltre, arriverà in Asia dopo aver saltato l’ATP 500 di Pechino a causa di una polmonite, diagnosticatagli dopo la Laver Cup, a cui aveva preso parte in casa, a Berlino, dovendo fermarsi per un breve periodo per le cure del caso e ritardando la partenza per la Cina.

La sfida sarà in programma tra due giorni, dato che domani scenderà in campo la parte alta del tabellone, ad eccezione di Sinner ed Alcaraz, ai quali è stato concesso un giorno in più di riposo dopo aver disputato la finale di Pechino soltanto ieri.

Non ci sono precedenti tra Bellucci e Zverev, ma per l’italiano, nonostante l’impresa sia improba sulla carta, le possibili non perfette condizioni di salute dell’avversario potrebbero offrire un’opportunità inattesa per poter proseguire il cammino in Cina.