Basket: Trento crolla nel terzo quarto con il Buducnost, sconfitta pesante in EuroCup

Rovinosa sconfitta per la Dolomiti Energia Trento in EuroCup 2024-2025. Nella terza giornata del secondo torneo continentale la squadra di Paolo Galbiati subisce un rovinoso 64-85 contro i montenegrini del Buducnost di Podgorica, che ha in Yogi Ferrell l’autentico trascinatore della situazione con 21 punti; 13 quelli di Nikola Tanaskovic. Per Trento 13 di Myles Cale.

L’inizio per Trento è di quelli shock, con un 2-11 praticamente immediato che porta la firma di tutto il Buducnost, ma di Azubuike in misura leggermente maggiore. Lamb ed Ellis provano a scuotere i padroni di casa e ci riescono, come ce la fa Pecchia dopo l’altra spallata a doppia mandata Ferrell-Sulaimon con cinque punti in fila (13-16). Dopo il 2/2 di Wright è ancora Lamb a mandare a bersaglio la tripla sulla sirena del primo quarto (16-18).

Mentre il tabellone viene sistemato dopo una serie di piccoli problemi risolti in tema di punteggio, Mawugbe porta a Trento il primo vantaggio della partita sul 21-20. Arriva un’altra reazione importante del Buducnost che riprova l’assolo con Kamenjas, Wright e Magee (21-27). Il distacco rimane all’incirca invariato in questa fase per gli ospiti, che però allungano ancora grazie a Ferrell, che li porta sulla doppia cifra di vantaggio. All’intervallo, però, è 35-42.

I 10′ decisivi sono però quelli del terzo quarto, che vedono la formazione bianconera semplicemente non trovare più il canestro. In verità questo non accade subito, perché dopo 3’30” il punteggio è ancora 44-47, ma è a questo punto che Kamenjas, Tanaskovic e Slavkovic lanciano l’affondo definitivo. Uno 0-18, questo, che viene corroborato dal contributo di Ferrell e dell’ex Milano Omic assieme a Magee.

Dal 44-65, che poi diventa 44-68, Trento non si riprende più, nemmeno quando Ford e Cale provano effettivamente a ridare spinta ai padroni di casa che si riportano fino al -15 (55-70), ma il distacco è davvero troppo elevato. Finisce con la vittoria netta del Buducnost, la prima dei montenegrini in quest’annata europea.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO-BUDUCNOST VOLI PODGORICA 64-85

TRENTO – Ellis* 6, Cale* 13, Ford 7, Pecchia 5, Niang* 2, Forray 6, Mawugbe* 11, Lamb* 12, Bayehe 2, Hassan ne. All. Galbiati

BUDUCNOST – Sulaimon* 8, Ilic 2, Magee 9, Slavkovic* 4, Tanaskovic* 13, Ferrell* 21, Jovanovic 3, Dreznjak 2, Omic 4, Wright 10, Azubuike* 3, Kamenjas 6. All. Zakelj