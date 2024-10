Basket, la Virtus Bologna cerca il pronto riscatto in Eurolega contro l’ASVEL Villeurbanne

A poco meno di una settimana dalla sconfitta interna contro l’Anadolu Efes Istanbul all’esordio in Eurolega (67-76), la Virtus Bologna fa visita ai francesi dell’ASVEL Villeurbanne domani sera alle ore 20:00 nella seconda giornata della regular season 2024-2025.

Le V-nere cercano il primo successo internazionale di quest’annata, con gli uomini di coach Luca Banchi che non sono riusciti a ribaltare l’inerzia nel match dell’Unipol Arena contro i turchi. Sono mancati soprattutto i punti pesanti di Will Clyburn, ex di turno tenuto a bocca asciutta con zero punti in 16’ circa sul parquet: il fuoriclasse americano è il jolly giocato dalla dirigenza bianconera per tentare di scalare la classifica in Eurolega, con l’obiettivo dichiarato dei playoff. Isaia Cordinier proverà ad accendersi in qualsiasi momento, con l’asso francese top scorer con 16 punti nel ko interno di venerdì scorso. Servirà sicuramente un apporto maggiore anche da Marco Belinelli (7 punti per il capitano contro l’Efes), con Tornike Shengelia che ha messo a referto 12 punti e proverà ancora a trascinare i compagni su entrambi i lati del campo. Nessun timore reverenziale invece per ‘Momo’ Diouf nonostante il debutto in Eurolega, con il giovane centro tricolore che ha piazzato 7 punti.

Anche l’ASVEL Villeurbanne è alla ricerca del pronto riscatto dopo aver perso all’esordio contro il Maccabi Tel Aviv (89-82) sul campo neutro di Belgrado (Serbia). La squadra francese guidata in panchina da Pierric Poupet – con anche Edoardo Casalone, Assistant Coach anche di Gianmarco Pozzecco in Nazionale, nel suo staff – si affiderà in cabina di regia a Paris Lee (ex AS Monaco e Panathinaikos Atene) che si alternerà con l’esperto playmaker transalpino Nando De Colo, con Theo Maldeon in posizione di guardia tiratrice. Sotto il ferro Joffrey Lauvergne farà a spallate con Ante Zizic e ‘Momo’ Diouf, mentre Charles Kahudi ed un versatile Neal Sako completano una sorta di quintetto ideale. L’allenatore francese può contare su un roster profondo in grado di garantire diverse rotazioni, con l’ex Reggio Emilia Tarik Black e Mbaye Ndiaye che si divideranno i minuti nello spot di ‘5’. Sul fronte ali Edwin Jackson, Shaquille Harrison ed Admiral Schonfield armeranno il braccio dal perimetro, supportati da un veterano del calibro di David Lighty (classe 1988 con un trascorso anche in Serie A tra Vanoli Cremona e Dinamo Sassari). In Campionato l’ASVEL si trova in prima posizione forte di un 3-0 di record, con la compagine di Lione che nell’ultimo turno ha superato per 88-71 l’AS Monaco di Mike James.