Basket femminile, Venezia si impone di forza in Eurolega con le ungheresi di Gyor

Debutto positivo per la Reyer Venezia femminile in Eurolega. La squadra di Andrea Mazzon è corsara in Ungheria contro la Uni Gyor per 59-80; le lagunari mandano quattro giocatrici in doppia cifra, con Awak Kuier protagonista con 14 punti e 6 rimbalzi.

Gyor che prova a fuggire già nei primi due minuti con un 6-0 di Dubei e Kiss, ma le lagunari si mettono in marcia con la tripla di Matilde Villa: è il preludio ad un break di 0-13 chiuso da un tiro pesante di Kuier al 5′. Le padrone di casa però riescono a limitare i danni e chiudono il primo parziale sotto sul 14-18.

Venezia prova ad allungare a inizio secondo quarto; cinque punti di Pan portano le lagunari sopra di nove al 13′ (16-25), ma le ungheresi resistono prima con Goree e poi con Dubei; una tripla di quest’ultima le riporta sotto di una lunghezza sul 28-29, un layup di Kiss mette le padrone di casa addirittura avanti, ma si va all’intervallo sul pari a quota 34.

Si segna poco nella prima metà del terzo quarto, con il libero di Goree che significa il 41-40. Arriva un break di 10-0, con le triple di Kuier e Pan che indirizzano piano piano la partita, poi arriva un altro 8-0 in due minuti con Smalls e Cubaj sugli scudi: la Reyer vola sul +13, toccando addirittura sul +15 con due liberi di Pan al 33′. Le padrone di casa si avvicinano al massimo al -10 con la tripla di Garbin, ma nel finale Venezia allunga ancor di più con l’8-0 di break negli ultimi due minuti e mezzo che chiudono la partita in maniera definitiva.