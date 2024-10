ATP Shanghai 2024, orari semifinali di oggi: dove vederle in tv e streaming

Jannik Sinner, Tomas Machac, Novak Djokovic, Taylor Fritz. Si è ridotto a quattro il numero dei giocatori in scena al Masters 1000 di Shanghai, il penultimo dell’anno, che è prossimo alla sua conclusione e vive di due semifinali che hanno storie ben diverse tra loro.

Tra il numero 1 del mondo e il ceco, giustiziere di Carlos Alcaraz, c’è un precedente: i quarti di Miami sono nettamente andati all’italiano per 6-4 6-2, in quello che poi è risultato il secondo 1000 vinto in carriera da Jannik. Per quanto riguarda il serbo e l’americano, i testa a testa sono eloquenti: 9-0, con vittorie del 24 volte campione Slam su tutte le superfici e in tutti gli stati fisici possibili e immaginabili. Vero è che non c’è mai stato un momento più favorevole per Fritz per battere Djokovic, ma il problema rimane.

Le semifinali del Masters 1000 di Shanghai si terranno a partire dalle ore 10:30. Sarà possibile seguirle in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale di Sinner-Machac, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SEMIFINALI ATP SHANGHAI 2024 OGGI

Sabato 12 ottobre

Ore 8:00 Pavlasek (CZE)/Rojer (CRO)-Gonzalez (ARG)/Molteni (ARG) – Semifinale doppio

Ore 10:30 Sinner (ITA) [1]-Machac (CZE) [30] – Semifinale singolare – Diretta tv su Sky Sport Uno (201)

Ore 13:00 Djokovic (SRB) [4]-Fritz (USA) [7] – Semifinale singolare – Diretta tv su Sky Sport Uno (201)

PROGRAMMA SEMIFINALI ATP SHANGHAI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport (Sinner-Machac)