Sinner e una semifinale da non sottovalutare: Machac ha vinto anche un oro alle Olimpiadi

Jannik Sinner si è qualificato brillantemente alle semifinali del Masters 1000 di Shanghai, imponendosi di gran carriera sullo statunitense Ben Shelton e sul russo Daniil Medvedev: il numero 1 del mondo ha giganteggiato contro i due rivali più accreditati trovati sul cemento della località cinese e ora ha messo nel mirino l’atto conclusivo del torneo, visto che partirà con i favori del pronostico contro il ceco Tomas Machac. Il fuoriclasse altoatesino dovrà stare molto attento a un avversario decisamente ostico e galvanizzato dalla grande impresa compiuta ai quarti, dove ha annichilito in due set il formidabile spagnolo Carlos Alcaraz.

Tomas Machac ha fatto saltare l’annunciata sfida tra i primi due giocatori del ranking ATP, impedendo la rivincita della recente finale dell’ATP 500 di Pechino vinta dall’iberico. Proprio per questo motivo bisognerà prendere in giusta considerazione il 23enne, numero 33 del circuito che ha perso l’unico precedente disputato contro il nostro portacolori: 6-4, 6-2 pochi mesi fa ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami. Il ceco proverà a battere nuovamente una stella del panorama internazionale nel giro di 48 ore, ben consapevole di quanto sia difficile concretizzare un numero del genere.

Tomas Machac aveva faticato a ingranare nei primi mesi della stagione, ma poi all’ATP 250 di Ginevra aveva sconfitto Novak Djokovic in semifinale perdendo poi l’atto conclusivo contro Casper Ruud. Al Roland Garros aveva impensierito Medvedev fino al quarto set in occasione del terzo turno, ma a Wimbledon era crollato al secondo turno contro Roman Safiullin. Dopo il ko contro Alexander Zverev al secondo turno delle Olimpiadi di Parigi 2024, agli US Open era riuscito a spingersi fino agli ottavi di finale (cedendo al britannico Jack Draper in tre set) e in Coppa Davis aveva strappato il primo set ad Alcaraz.

Questa è la stagione in singolare del nativo di Baroun, ma non va dimenticato che il 23enne è un Campione Olimpico: quest’estate ha infatti conquistato la medaglia d’oro nel doppio misto in coppia con Katerina Siniakova sulla terra rossa del Roland Garros, rendendosi protagonisti di un cammino di spessore incominciato con il successo sui favoriti Zverev/Siegemund e culminato con l’affermazione al super tie-break contro i cinesi Wang/Zhang. Jannik Sinner dovrà dunque impegnarsi per meritarsi la finale a Shanghai, da disputare contro chi emergerà dallo spicchio di tabellone che prevede Djokovic-Mensik e Fritz-Goffin.