ATP Parigi-Bercy 2024, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori escono di scena agli ottavi nel torneo di doppio

Anche il torneo di doppio dell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy non sorride ai colori azzurri: Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, coppia numero 5 del seeding, dopo aver usufruito di un bye all’esordio, cedono agli ottavi al britannico Lloyd Glasspool ed al ceco Adam Pavlasek, in tabellone come alternate, vittoriosi con un duplice 6-4 in un’ora e dieci minuti di gioco, e che ai quarti affronteranno i transalpini Sadio Doumbia e Fabien Reboul.

Nel primo set la coppia azzurra cede subito la battuta a trenta in apertura, finendo sotto 0-2, ma il controbreak arriva già nel quarto game, con gli italiani che poi passano a condurre sul 3-2. Nel settimo gioco, però, il britannico ed il ceco trovano ancora lo strappo, sempre a trenta. Bolelli e Vavassori reagiscono e trascinano gli avversari al punto decisivo dell’ottavo game, ma devono capitolare. Il deciding point del nono game premia invece gli azzurri, che annullano in pratica un set point a Glasspool e Pavlasek, i quali però non tremano e chiudono sul 6-4 in 33′.

Nella seconda partita l’equilibrio dura fino al 2-2, poi il quinto game si risolve ancora al punto decisivo e questa volta gli azzurri devono cedere il servizio. L’occasione per riequilibrare il parziale si presenta subito alla coppia italiana, ma al deciding point del sesto gioco sono ancora Glasspool e Pavlasek a spuntarla. I servizio tornano a dominare e così Bolelli e Vavassori devono arrendersi, ancora per 6-4, questa volta in 37′.

Le statistiche premiano il britannico ed il ceco, che fanno leggermente meglio degli italiani in tutte i fondamentali: con la prima ottengono il 77% dei punti contro il 70%, mentre con la seconda conquistano il 50%, contro il 45%. Nel complesso sono 59 i punti vinti da Glasspool e Pavlasek, contro i 53 della coppia azzurra, che converte solo 1 dei 4 break point avuti a disposizione, cancellandone solo 2 dei 5 concessi agli avversari.