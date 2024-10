ATP Basilea 2024, Mpetshi Perricard trionfa in finale su Shelton e avvicina la top-30

Il tennis francese sogna in grande con Giovanni Mpetshi Perricard. Il diciannovenne di Lione ha conquistato il suo secondo titolo della carriera nell’ATP 500 di Basilea, battendo in finale l’americano Ben Shelton con il punteggio di 6-4 7-6 dopo un’0ra e ventotto minuti di gioco. Una vittoria di grande prestigio per il transalpino contro un avversario che è considerato una delle stelle del futuro del tennis mondiale, livello a cui potrebbe anche ambire ora proprio il francese. Con questa vittoria Mpetshi Perricard si avvicina alla Top-30 del ranking mondiale e in queste settimane cercherà di migliorarsi ancora per garantirsi di essere testa di serie negli Slam.

Una partita dove il servizio ovviamente è stato un colpo importantissimo, essendo entrambi tra i migliori servitori del circuito. Mpetshi Perricard ha concluso addirittura con 22 ace, vinto l’85% dei punti quando ha servito la prima e soprattutto non ha concesso palle break. Dall’altra parte sono 10 gli ace di Shelton con il 75% di realizzazione con la prima. I vincenti del francese sono ben 35 contro i 24 dell’avversario.

Il primo set si decide subito in avvio. Infatti nel terzo game Mpetshi Perricard si procura due palle break e sfrutta la seconda per portarsi avanti sul 2-1. Il transalpino non concede davvero nulla nei propri turni in battuta, con Shelton che non può davvero nulla in risposta. Il set finisce 6-4 in favore del transalpino.

Nel secondo set si segue l’andamento dei turni di servizio, con la sola palla break salvata da Shelton nel quinto game. La conclusione più ovvia è quella del tie-break. Dal 4-4 Mpetshi Perricard piazza tre punti consecutivi e chiude sul 7-4, andando a conquistare il suo primo ATP 500 della carriera.