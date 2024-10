A che ora Sinner-Medvedev? Programma ATP Shanghai, tv, streaming

Jannik Sinner ha migliorato il suo miglior risultato nel Masters 1000 di Shanghai: dopo la sconfitta lo scorso anno negli ottavi di finale del torneo cinese contro Ben Shelton, il numero 1 del mondo si è preso la rivincita proprio dello statunitense alla stessa fase del torneo, prendendosi l’accesso ai quarti di finale.

Quarti di finale che rappresenteranno uno scoglio tutt’altro che banale per l’altoatesino che sarà chiamato ad affrontare ancora Daniil Medvedev, che l’azzurro ha battuto anche recentemente allo US Open. Il russo in questo torneo finora non ha particolarmente brillato, ma ha comunque battuto Arnaldi in tre set e Tsitsipas convincendo decisamente di più rispetto al match contro il ligure.

I precedenti sono virati completamente dalla parte di Sinner: le prime sei sfide sono andate appannaggio del russo, poi dalla finale di Pechino dello scorso anno vinta dall’azzurro, il bilancio è 6-1 compresa la finale dell’Australian Open. L’unica vittoria del moscovita è arrivata ai quarti di finale di Wimbledon.

Il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev di quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai comincerà alle 9.00 sullo Stadium Court, il Campo Centrale. L’incontro sarà trasmesso su Sky Sport Uno (201) e/o Sky Sport Tennis (203) per gli abbonati e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale.

PROGRAMMA SINNER-MEDVEDEV ATP SHANGHAI

Giovedì 10 ottobre

Stadium Court – ore 9.00

Jannik Sinner [1] vs Daniil Medvedev [5]

SINNER-MEDVEDEV ATP SHANGHAI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e/o Sky Sport Tennis (203) per gli abbonati

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis Tv, per gli abbonati

Diretta live testuale: OA Sport