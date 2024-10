A che ora Jonathan Milan oggi ai Mondiali di ciclismo su pista: programma qualificazioni e finali, tv, streaming

Jonathan Milan sarà protagonista a partire dalle ore 14.45 assieme a Manlio Moro, quando i due azzurri disputeranno le qualificazioni dell’inseguimento individuale maschile ai Mondiali 2024 di ciclismo su pista, in corso a Ballerup, in Danimarca.

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA ALLE 14.00 E ALLE 18.30

Manlio Moro ha preso parte anche alla sfortunata gara col quartetto, mentre Jonathan Milan, si è concentrato esclusivamente sulla specialità non olimpica dell’inseguimento individuale, nella quale lo scorso anno, a Glasgow, fu medaglia di bronzo.

Nella scorsa edizione in questa specialità il titolo e la medaglia iridata andarono a Filippo Ganna, assente in questa edizione dei Mondiali. Come detto, le qualificazioni si terranno dalle ore 14.45, mentre le finali scatteranno alle ore 20.38.

Guarda i Mondiali di ciclismo su pista su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La diretta tv dei Mondiali 2024 di ciclismo su pista sarà assicurata per la sessione serale da Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata per la sessione serale a Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN. OA Sport vi offrirà infine la diretta live testuale integrale di entrambe le sessioni.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO SU PISTA

Venerdì 18 ottobre

14.45 Qualificazioni inseguimento individuale maschile (Jonathan Milan, Manlio Moro)

20.38 Finali inseguimento individuale maschile (ev. Jonathan Milan, Manlio Moro)

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO SU PISTA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: sessione serale su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: sessione serale su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta live testuale: entrambe le sessioni su OA Sport.