Dove vedere in tv Sabadell-Padova, Supercoppa Europea 2024 pallanuoto femminile: orario, programma, streaming

La Supercoppa Europea 2024 di pallanuoto femminile si giocherà venerdì 18 ottobre: la gara secca avrà luogo a Sabadell, in Spagna, tra le padrone di casa catalane dell’Astralpool Sabadell e le venete della Plebiscito Padova.

Si gioca in casa delle detentrici della Champions League: il Sabadell vuole conquistare per la quinta volta la Supercoppa Europea. Le italiane della Plebiscito Padova, invece, nella scorsa stagione vinsero l’Euro Cup, battendo in finale la Pallanuoto Trieste.

La diretta tv della Supercoppa Europea 2024 di pallanuoto femminile non è prevista, mentre la diretta streaming sarà fruibile su www.euroaquaticstv.com. OA Sport vi offrirà infine la diretta live testuale integrale della manifestazione.

CALENDARIO SUPERCOPPA EUROPEA 2024

Venerdì 18 ottobre 2024

19.00 Astralpool Sabadell (Spagna)-Plebiscito Padova (Italia) – Diretta streaming www.euroaquaticstv.com

PROGRAMMA SUPERCOPPA EUROPEA 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: www.euroaquaticstv.com.

Diretta Live testuale: OA Sport.