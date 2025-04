Ranking UCI (22 aprile): Ganna miglior azzurro, Milan in scia. Italia solida, Pogacar dominatore

L’Italia conserva saldamente il quarto posto nel ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Il Bel Paese mantiene il piazzamento ai piedi del podio con 13.270,53 punti e un buon margine nei confronti di Danimarca (12.493,62), Australia (11.232,19) e Paesi Bassi (11.203,29), che sono stati scavalcati proprio dagli oceanici al pari della Francia. Il Belgio primeggia con 2.821 lunghezze di margine nei confronti della Slovenia, mentre la Spagna occupa la terza piazza.

Filippo Ganna e Jonathan Milan non hanno gareggiato durante la settimana culminata con la Amstel Gold Race, ma hanno conservato i propri piazzamenti: il piemontese si trova in tredicesima piazza, appena davanti al friulano. Antonio Tiberi staziona in 28ma posizione (oggi si è ritirato al Tour of the Alps), mentre Giulio Ciccone è 38mo (non è ancora stato preso in considerazione il successo di ieri) e Diego Ulissi si trova al 57mo posto. In top-100 anche Christian Scaroni (78mo), Matteo Trentin (91mo) e Lorenzo Fortunato (92mo).

Tadej Pogacar è sempre più padrone della classifica individuale: dopo il secondo posto alla Amstl Gold Race svetta al comando con 13.250 punti e un vantaggio di addirittura 7.681 lunghezze nei confronti del belga Remco Evenepoel, vincitore alla Freccia del Brabante e terzo nella Classica della Birra. L’olandese Mathieu van der Poel completa il podio, lasciandosi alle spalle lo sloveno Primo Roglic e il belga Wout van Aert (quattro posizioni guadagnate), mentre lo svizzero Marc Hirschi ne ha perse ben cinque ed è scivolato in decima piazza.

RANKING UCI AL 22 APRILE

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 13.250

2. Remco Evenepoel (Belgio) 5.569

3. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 4.223

4. Primoz Roglic (Slovenia) 3.855

5. Wout van Aert (Belgio) 3.773

6. Ben Alexander O’Connor (Australia) 3.542,81

7. Biniam Girmay (Eritrea) 3.370

8. Mads Pedersen (Danimarca) 3.365,57

9. Enric Mas (Spagna) 3.295

10. Marc Hirschi (Svizzera) 3.184

RANKING UCI ITALIANI (TOP-200)

14. Filippo Ganna 2.887,67

15. Jonathan Milan 2.782,86

28. Antonio Tiberi 1.858

38. Giulio Ciccone 1.628

57. Diego Ulissi 1.275

78. Christian Scaroni 1.015

91. Matteo Trentin 919

92. Lorenzo Fortunato 905

112. Edoardo Zambanini 811

113. Giulio Pellizzari 803

126. Simone Velasco 743

136. Filippo Zana 715,14

138. Vincenzo Albanese 712,15

140. Alberto Bettiol 704

146. Matteo Moschetti 683

174. Edoardo Affini 586,57

176. Davide Piganzoli 581

185. Andrea Bagioli 549

189. Filippo Baroncini 544,43

191. Davide Ballerini 540

193. Giovanni Aleotti 522,71

194. Andrea Vendrame 518

RANKING UCI PER NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 21.612,72

2. Slovenia 18.833,14

3. Spagna 15.227,43

4. Italia 13.270,53

5. Danimarca 12.493,62

6. Australia 11.232,19

7. Paesi Bassi 11.203,29

8. Francia 11.163,85

9. Gran Bretagna 10.291,86

10. USA 9.359,49