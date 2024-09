WTA Seul 2024: Kostyuk e Shnaider avanzano, le Kudermetova in rotta di collisione

Si chiude la prima parte degli ottavi di finale del torneo WTA 500 di Seul. La capitale della Corea del Sud quest’oggi non è particolarmente fortunata in fatto di incontri lottati, perché non se ne registra sostanzialmente nessuno che possa entrare in questa categoria.

Un solo quarto di finale è esattamente definito, nella parte alta del tabellone. La numero 4 del seeding, Diana Shnaider, non ha particolari problemi con la canadese Carol Zhao: doppio 6-3 nei confronti della qualificata nata a Chongqing, in Cina, ma vissuta in Canada, a Richmond Hill (Ontario), da quando aveva sette anni.

Per lei ci sarà Marta Kostyuk, che da testa di serie numero 5 non fa sconti alla veterana britannica Heather Watson, sconfitta per 6-2 6-2. Sarà il primo precedente tra l’ucraina e la russa, e considerando vari aspetti c’è da credere che sia un confronto da vedere.

In basso nel tabellone, invece, si è a un potenziale match di distanza da un derby tra sorelle. Questo perché le due Kudermetova, Polina e Veronika, piazzano sorprese in confronti a loro volta tutti russi. La prima, lucky loser, supera Ekaterina Alexandrova, la seconda, ex top ten, toglie dal torneo la seconda testa di serie Liudmila Samsonova.

WTA SEUL 2024: RISULTATI OTTAVI DI OGGI

Shnaider [4]-Zhao (CAN) [Q] 6-3 6-3

Kostyuk (UKR) [5]-Watson (GBR) [Q] 6-2 6-2

P. Kudermetova [LL]-Alexandrova [7] 6-2 7-5

V. Kudermetova-Samsonova [2] 6-4 6-2