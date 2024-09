ATP Chengdu, Lorenzo Sonego sorpreso al primo turno da Taro Daniel

Taro Daniel sorprende Lorenzo Sonego al primo turno dell’ATP 250 di Chengdu (Cina): finisce 6-3 7-5 in favore del giocatore giapponese che torna a vincere dopo quattro sconfitte consecutive. Oggi ha giocato un ottimo match, sfruttando qualche errore di troppo da parte del torinese al servizio.

Sonego comincia il match con un brutto passaggio a vuoto al servizio nel terzo game del primo set: poche prime in campo, Daniel non se lo fa dire due volte, si appoggia e spinge, lo aggredisce e si va a prendere di forza il break. I successivi turni di battuta scorrono via relativamente rapidi, il treno per il torinese passa nell’ottavo game con una palla break dopo un paio di imprecisioni del giapponese, ma l’azzurro stecca malamente con il dritto dopo aver comandato lo scambio. Prima frazione che scivola quindi via con il punteggio di 6-4 in favore del nipponico.

Anche nel secondo set si gioca poco nei turni di servizio e ad avere la prima occasione potenziale è Daniel sul 3-3: il numero 90 del mondo si trova avanti 0-30 con una gran risposta e un doppio fallo di Sonego, ma il piemontese ritrova la prima vincente e riesce a tirarsi su da questa buca. Il momento decisivo arriva sul 5-5: due brutti errori con il dritto per l’azzurro, mentre Daniel mette a segno due splendide risposte, specie una sulla palla break: il giocatore giapponese si prende così il break e va a servire per il match. Il nipponico chiude a trenta il turno di battuta e torna a vincere.

Percentuali davvero altissime al servizio per Taro Daniel: 80% di prime in campo con l’80% di resa e appena due punti persi sulla seconda palla, con appena una palla break concessa. Ha fatto fatica invece Sonego sulla seconda: 7 su 16 i punti raccolti.