WTA Hua Hin 2024, risultati 19 settembre: ai quarti Rebecca Šramková, eliminate tutte le teste di serie

Dopo una lunga sospensione per pioggia si riescono a portare a termine tutti gli ottavi di finale del tabellone di singolare femminile ai Thailand Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso a Hua Hin: escono di scena quest’oggi tutte le teste di serie ancora in corsa.

La nipponica Mai Hontama rimonta ed elimina la padrona di casa thailandese Lanlana Tararudee, in tabellone con una wild card, con lo score di 2-6 6-4 6-1, e domani se la vedrà con la neerlandese Arianne Hartono, che nella prosecuzione della sfida tra qualificate sospesa ieri nel primo set, elimina la cinese Xinyu Gao col punteggio di 6-1 4-6 6-2.

La spagnola Rebeka Masarova piega la numero 3 del seeding, la cinese Xinyu Wang, col punteggio di 7-6 (6) 3-6 7-5, ed in semifinale se la vedrà con la vincitrice dell’unico match completato ieri, nel quale la teutonica Laura Siegemund aveva avuto ragione della numero 5 del tabellone, la cinese Xiyu Wang, superata con lo score di 7-6 (3) 4-6 7-6 (1).

La croata Jana Fett avanza senza giocare, potendo approfittare del forfait della testa di serie numero 8, la transalpina Varvara Gracheva, giunto prima dell’inizio del match: per lei nei quarti ci sarà la sfida con la slovacca Rebecca Šramková, che elimina la numero 4 del seeding, la polacca Magda Linette, con lo score di 7-6 (5) 6-4.

La slovena Tamara Zidanšek rimonta e batte la testa di serie numero 6, la statunitense Katie Volynets, col punteggio di 3-6 6-4 6-4: nei quarti di finale la sua avversaria sarà l’argentina Nadia Podoroska, che regola la numero 2 del tabellone, la ceca Kateřina Siniaková, con un duplice 6-3.

WTA 250 HUA HIN 2024 – RISULTATI 18 SETTEMBRE

Ottavi di finale

Mai Hontama (Giappone) b. Lanlana Tararudee (Thailandia, WC) 2-6 6-4 6-1

Arianne Hartono (Paesi Bassi, Q) b. Xinyu Gao (Cina, Q) 6-1 4-6 6-2 (riprendeva da 2-1 15-15*)

Rebeka Masarova (Spagna) b. Xinyu Wang (Cina, 3) 7-6 (6) 3-6 7-5

Laura Siegemund (Germania) b. Xiyu Wang (Cina, 5) 7-6 (3) 4-6 7-6 (1) (giocata ieri)

Jana Fett (Croazia) b. Varvara Gracheva (Francia, 8) per forfait

Rebecca Šramková (Slovacchia) b. Magda Linette (Polonia, 4) 7-6 (5) 6-4

Tamara Zidanšek (Slovenia) b. Katie Volynets (Stati Uniti, 6) 3-6 6-4 6-4

Nadia Podoroska (Argentina) b. Kateřina Siniaková (Cechia, 2) 6-3 6-3