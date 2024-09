Canoa slalom, quattro azzurri del kayak approdano in semifinale in Coppa del Mondo a La Seu

Si apre a La Seu d’Urgell, in Spagna, la Finale della Coppa del Mondo 2024 di canoa slalom: protagonista nella prima giornata il kayak, con le batterie. Passano alle semifinali di domani quattro azzurri su sei: en plein tra gli uomini, mentre tra le donne avanza solo Lucia Gabriella Pistoni.

Nel kayak maschile passano il turno nella prima run (30 qualificati) tutti gli italiani al via: termina 17° Giovanni De Gennaro in 90.63 (4 penalità), mentre si classifica 27° Xabier Ferrazzi in 92.45 (4 penalità), infine chiude 29° Michele Giuseppe Pistoni in 93.08 (2 penalità).

Nel kayak femminile nessuna delle azzurre in gara passa il turno nella prima discesa (20 qualificate), invece nella seconda (10 qualificate) approda in semifinale Lucia Gabriella Pistoni, nona in 109.55 (4 penalità), mentre non ce la fanno Agata Spagnol, 13ma in 112.95 (4 penalità), e Caterina Pignat, 20ma in 122.40 (4 penalità).