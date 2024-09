Volley, Perugia e Trento aprono la Superlega con una vittoria. Piacenza batte Modena, sorpresa Taranto

Oggi pomeriggio si sono disputate cinque partite valide per la prima giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Perugia ha iniziato il proprio cammino da Campione d’Italia, sconfiggendo Verona per 3-0 grazie alle prove di qualità degli attaccanti Kamil Semeniuk (14 punti, 2 muri, 3 ace) e Yuki Ishikawa (10) e del centrale Agustin Loser (11 punti, 4 muri) sotto la regia di Simone Giannelli (5), mentre agli scaligeri non sono bastati Mads Jensen (10), Francesco Sani (11) e Donovan Dzavoronok (9).

Trento è scesa in campo da Campione d’Europa e ha sconfitto Cisterna in rimonta per 3-1, reagendo dopo un primo set perso e facendo la differenza sul 19-20 del terzo parziale, quando ha piazzato il sorpasso sui laziali prima di imporsi ai vantaggi e di dominare la quarta frazione. Prova di sostanza da parte dei martelli Alessandro Michieletto (18 punti) e Daniele Lavia (16) contro la squadra guidata da Theo Faure (21) ed Efe Bayram (15).

Taranto ha firmato uno splendido colpaccio contro Milano, imponendosi per 3-0 di fronte al proprio pubblico contro una compagine che punta a grandi traguardi e che giocherà in Champions League. A trascinare i pugliesi sono stati Brodie Hofer (15 punti), Fabrizio Gironi (15) e Filippo Lanza (12) contro i meneghini di Ferre Reggers (13) e Yacine Louati (9).

Piacenza ha invece sconfitto Modena per 3-1 nel derby emiliano, mostrando i muscoli nei finali tirati di terzo e quarto set dopo una situazione di iniziale equilibrio. Yuri Romanò si è scatenato mettendo a segno 20 punti, in spolvero anche Stephen Maar (17) e Robertlandy Simon (10), mentre tra i Canarini si sono distinti il bomber Tommaso Rinaldi (21 punti) e Paul Buchegger (16).

Monza è tornata in campo dopo aver disputato la finale scudetto nella passata stagione, facendo il proprio debutto in casa della neopromossa Grottazzolina, capace di interpretare una partita di lusso e di trascinarla al tie-break. I padroni di casa non hanno concretizzato tre set-point nella lunga serie ai vantaggi nella terza frazione e hanno poi rimontato da 21-23 nel quarto parziale, ma poi i brianzoli hanno fatto la differenza nella frazione decisiva. Arthur Szwarc si è scatenato mettendo a segno 30 punti, in doppia cifra anche Gabriele Di Martino (12 punti, 4 muri), Thomas Beretta (12) e Luka Marttila (16, 3 ace). Dusan Petkovic (29), Andrea Mattei (14) e Oleg Antonov (17) si sono distinti tra le fila di Grottazzolina.

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Sir Susa Vim Perugia vs Rana Verona 3-0 (29-27; 25-22; 25-21)

Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Valsa Group Modena 3-1 (25-18; 21-25; 25-23; 25-23)

Cisterna Volley vs Itas Trentino 1-3 (25-22; 23-25; 25-27; 16-25)

Gioiella Prisma Taranto vs Allianz Milano 3-0 (25-21; 25-20; 25-19)

Yuasa Battery Grottazzolina vs Mint Vero Volley Monza 2-3 (23-25; 25-16; 30-32; 26-24; 9-15)

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY

Perugia 3 punti, Taranto 3 punti, Piacenza 3 punti, Trento 3 punti, Civitanova 3 punti, Monza 2 punti, Grottazzolina 1 punto, Modena 0 punti, Padova 0 punti, Cisterna 0 punti, Verona 0 punti, Milano 0 punti.