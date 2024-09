Volley, è sempre Perugia! Gli umbri rimontano Trento e iniziano alla grande la stagione alzando la Supercoppa

Non si ferma la Sir Susa Vim Perugia che batte 3-2 la Itas Trentino nella finale di Supercoppa e conquista il quarto trofeo consecutivo in Italia dopo l’en plein dello scorso anno. Un successo meritato e sofferto, visto che Perugia sembrava aver spento la luce dopo un buon primo set ma la squadra di Angelo Lorenzetti, sotto 1-2 e spalle al muro, è riuscita a riprendersi e a portare a casa l’ennesimo alloro.

E’ la sesta vittoria in questa manifestazione per gli umbri, la terza consecutiva, la quinta nelle ultime sei stagioni. A Trento non sono bastati un secondo e terzo set ad altissimo livello nei quali ha letteralmente annichilito gli avversari. La squadra di Soli ha finito la benzina nel quarto parziale e non si è più ripresa lasciando via livera alla squadra campione d’Italia, guidata da Giannelli in grande serata e, soprattutto nel finale, dalle due bande Semeniuk e Ishikawa.

Bravi gli umbri a contenere nel primo e negli ultimi due set i due schiacciatori di Trento, che nella parte centrale aveva dominato grazie al servizio e al muro. Tutto work in progress, non si è visto il grandissimo spettacolo ma era inevitabile in questa fase della stagione.

Un assente importante a testa: in casa Trento non c’è Rychlicki, vittima ieri di una distorsione alla caviglia, Perugia non ha Plotnytskiy, ieri vittima di un problema muscolare. Giocano Gabi Garcia da una parte e Ishikawa dall’altra, che alla fine saranno i top scorer delle due squadre. Per il resto formazioni confermate. L’Itas prende in mano da subito le redini dell’incontro, soprattutto grazie al muro con un Flavio attentissimo che conquista quattro punti. Trento vola sul 14-11 e poi si blocca. Va Semeniuk al servizio e mette scompiglio nella ricezione avversaria piazzando un break di 8-0 con due ace, che lancia Perugia sul 19-14 e apre la strada del successo agli umbri che nel finale controllano la situazione tenendo il cambio palla e si impongono 25-18 senza problemi.

In avvio di secondo set l’Itas cambia marcia al servizio, Gabi Garcia e Michieletto firmano l’ace, il muro funziona e Perugia è in costante difficoltà in ricezionhe con Trento che scatta avanti 12-7. Lo strappo prosegue fino al 15-9, poi Ishikawa riavvicina Perugia sul 15-12 ma Trento riparte di slancio e si trova avanti 19-14. I trentini sono infallibili in cambio palla fino al 23-17. Ci pensa Flavio con l’ennesimo muro a spegnere il desiderio di rimonta di Perugia per il 25-19 che permette all’Itas di pareggiare il conto.

Nel terzo set Perugia resiste per pochi scambi al ritmo di un’Itas che è molto efficace in battuta a muro e cresce a dismisura anche in difesa e attacco. I trentini volano ancora sul 12-7 e Perugia molla completamente la presa. Sale in cattedra Michieletto, Gabi Garcia non sbaglia più nulla e Trento si impone con un eloquente 25-15.

Cambia completamente lo scenario in avvio di quarto set. Si risveglia un Ben Tara che è andato a corrente alternata, Ishikawa alza il livello in attacco e soprattutto in difesa e Trento perde progressivamente lucidità. I trentino hanno l’ultimo sussulto con l’ace di Michieletto che frutta il 12-10, poi c’è solo Perugia che vola sul 178-12 e si apre la strada per il 25-17 che significa tie break.

Nel quinto set il break decisivo per Perugia arriva subito con Ben Tara al servizio che porta i suoi sul 4-0 sfruttando anche un errore grossolano di Lavia. Trento prova a risollevarsi ma non riesce a chiudere lo strappo con gli umbri che volano sul 12-7 e si aprono la strada per il 15-9 finalizzato da Ishikawa che chiude il match e regala l’ennesimo successo alla Sir Susa Vim.

In casa Perugia 20 punti per Ishikawa, 15 per Semeniuk e 14 per Ben Tara, mentre per Trento il top scorer è stato Gabi Garcia con 24 punti. In doppia cifra anche Flavio con 12 e Michieletto con 11 punti.