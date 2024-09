US Open 2024, Sara Errani ed Andrea Vavassori approdano ai quarti del doppio misto!

Nella notte italiana Sara Errani ed Andrea Vavassori si sono qualificati per i quarti di finale del tabellone del doppio misto agli US Open 2024 di tennis: la coppia azzurra, accreditata della terza testa di serie, ha eliminato i padroni di casa statunitensi Maria Mateas e Mackenzie McDonald, i quali avevano ricevuto una wild card dagli organizzatori, con il netto score di 6-2 6-3, maturato in appena 62 minuti di gioco. I prossimi avversari degli italiani saranno la taiwanese Su-Wei Hsieh ed il polacco Jan Zielinski, che formano la coppia numero 7 del seeding.

Nel primo set gli azzurri partono meglio e nel secondo game arriva subito il break a 30 che spedisce gli italiani sul 2-0. Gli statunitensi trovano l’immediato controbreak, ma nel quarto gioco Errani e Vavassori strappano nuovamente la battuta ai padroni di casa, portandosi sul 3-1. Gli azzurri questa volta confermano l’allungo, e nel sesto game si procurano altre due palle break, ma gli statunitensi si salvano al punto decisivo. La coppia italiana conferma lo strappo di vantaggio, si porta sul 5-2, e nell’ottavo gioco trascina gli avversari al deciding point, chiudendo i conti sul 6-2 in 29 minuti di gioco.

Nella seconda frazione è ancora una volta il quarto game quello buono per l’allungo degli azzurri, che trovano il break a 30 e si portano sul 3-1. Errani e Vavassori confermano lo strappo sul 4-1 non pesante, ma nel sesto gioco tolgono nuovamente la battuta agli statunitensi, ancora a 30, e vanno sul 5-1. Gli azzurri mancano i primi due match point a disposizione al punto decisivo sia nel settimo che nell’ottavo game, ma nel nono volano rapidamente sul 40-0, centrando il successo alla quarta occasione complessiva per il 6-3 in 33 minuti che sancisce il loro passaggio ai quarti di finale.

Le statistiche sono tutte nettamente a favore degli azzurri, i quali vincono 60 punti contro i 38 degli avversari, facendo la differenza con la resa sulla prima di servizio: Errani e Vavassori si attestano sul 71%, mentre gli statunitensi si fermano al 40%. La coppia italiana mette a segno 27 vincenti, contro i 13 degli avversari, concedendo appena 11 gratuiti, contro i 16 dei padroni di casa. Gli azzurri sfruttano 5 delle 10 palle break avute a disposizione, cancellandone 2 delle 4 concesse a Mateas e McDonald.