US Open 2024, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori escono di scena agli ottavi in doppio

Sono fatali gli ottavi di finale per Simone Bolelli ed Andrea Vavassori nel torneo di doppio maschile agli US Open 2024 di tennis: gli azzurri, accreditati della quinta testa di serie, escono di scena contro la coppia numero 10 del seeding, composta dai tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, vittoriosi con lo score di 6-4 3-6 7-6 (10-4) in 2 ore e 36 minuti di gioco.

Nel primo set gli azzurri cedono subito la battuta a 15 in avvio, salvo poi centrare il controbreak nel quarto game per rientrare sul 2-2. I servizi tornano ad essere dominanti fino all’ottavo gioco, poi nel nono la coppia italiana dal 40-15 si fa trascinare ai vantaggi ed alla seconda palla break cede ancora la battuta. Nel decimo game gli azzurri mancano ben 5 palle per il controbreak, e così al secondo set point i tedeschi chiudono sul 6-4 in 55 minuti.

Nella seconda partita l’unica palla break si registra nel sesto game, quando i teutonici finiscono sotto 30-40 al servizio: gli azzurri sfruttano l’occasione e piazzano l’allungo che vale il 4-2. Da quel momento Bolelli e Vavassori vincono sette punti consecutivi al servizio, procurandosi tre set point: il secondo è sufficiente per riequilibrare la contesa con il 6-3 maturato in 37 minuti.

La frazione decisiva si trasforma in una vera e propria battaglia: anche in questo caso si registra una sola palla break, ancora una volta nel sesto game. I teutonici non sono però cinici come gli azzurri nel set precedente, e così la coppia italiana si salva in quello che è anche l’unico game terminato ai vantaggi. L’epilogo più giusto è quello del long tiebreak: la coppia teutonica è la prima ad allungare, centrando il minibreak nel sesto scambio e girando sul 4-2.

Gli azzurri non fanno male in risposta ed allora sono i tedeschi ad ottenere un altro minibreak, che spedisce i teutonici sul 7-4 con due servizi a disposizione. Arrivano poco dopo 5 match point consecutivi sul 9-4: basta il primo, vinto ancora in risposta da Krawietz e Puetz, per certificare il 7-6 (10-4) in 64′ complessivi che vale l’approdo ai quarti di finale.

Le statistiche indicano come la coppia tedesca abbia vinto 110 punti contro i 99 degli azzurri, mettendo a segno 44 vincenti contro i 49 degli italiani, ma abbia concesso solo 14 gratuiti a fronte dei 23 di Bolelli e Vavassori, dato sul quale pesano anche i 7 doppi falli commessi dagli azzurri. La coppia italiana converte 2 delle 6 palle break avute a disposizione, mentre i teutonici ne sfruttano 2 su 4.