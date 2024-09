US Open 2024 oggi, orari semifinali: programma Sinner-Draper e Fritz-Tiafoe, dove vederle in tv

La giornata di oggi, venerdì 6 settembre, agli US Open 2024 di tennis sarà riservata alla finale di doppio femminile ed alle semifinali di doppio maschile: questi match si giocheranno tutti sull’Arthur Ashe Stadium e ad aprire il programma sarà alle ore 18.00 italiane l’ultimo atto tra Kichenok/Ostapenko e Mladenovic/Zhang.

La prima semifinale maschile si giocherà non prima delle ore 21.00 italiane: a scendere in campo sarà l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, che sarà opposto alla testa di serie numero 25, il mancino britannico Jack Draper.

La seconda semifinale di singolare maschile, invece, si giocherà nella sessione serale, ed avrà inizio non prima dell’1.00 ora italiana: in programma il derby statunitense tra Taylor Fritz, numero 12 del tabellone, e Frances Tiafoe, accreditato della ventesima testa di serie.

La diretta tv della finale di doppio femminile e delle semifinali di singolare maschile degli US Open 2024 di tennis, sarà affidata a Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e SuperTennis HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e SuperTenniX, infine per quanto riguarda la diretta live testuale del match tra Sinner e Draper, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO US OPEN 2024

Venerdì 6 settembre – Arthur Ashe Stadium

Dalle ore 18.00 italiane – Finale doppio femminile

L. Kichenok/Ostapenko (Ucraina/Lettonia, 7) – Mladenovic/Zhang S. (Francia/Cina) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e SuperTennis HD

Non prima delle ore 21.00 italiane – Semifinale singolare maschile

Jannik Sinner (Italia, 1) – Jack Draper (Regno Unito, 25) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e SuperTennis HD

Non prima dell’1.00 ora italiana – Semifinale singolare maschile

Taylor Fritz (Stati Uniti, 12) – Frances Tiafoe (Stati Uniti, 20) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e SuperTennis HD

PROGRAMMA US OPEN 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e SuperTennis HD

Diretta streaming: Sky Go, NOW e SuperTenniX.

Diretta Live testuale: per Sinner-Draper su OA Sport.