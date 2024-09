Triathlon, Alice Betto conquista la medaglia di bronzo agli Europei di Vichy!

Arriva una medaglia per l’Italia a Vichy, in Francia, sede degli Europei 2024 di triathlon: a conquistarla è Alice Betto (Polizia di Stato – Fiamme Oro), che torna sul terzo gradino del podio continentale a distanza di sette anni dal bronzo conquistato a Kitzbühel nel 2017.

Nella gara femminile il titolo continentale va alla britannica Vicky Holland, vittoriosa in 1:52:36 davanti alla padrona di casa transalpina Leonie Periault, la quale chiude alla piazza d’onore in 1:52:45, a 9″, mentre sale sul gradino più basso del podio l’azzurra Alice Betto (Polizia di Stato – Fiamme Oro), terza in 1:53:07, a 31″. L’altra italiana in gara, Verena Steinhauser (Polizia di Stato – Fiamme Oro), si classifica tredicesima in 1:55:22, a 2’46”.

Nella prova maschile la spunta il magiaro Csongor Lehmann, primo in 1:40:18, che precede il beniamino del pubblico francese, Yanis Seguin, secondo in 1:40:22, a 4″, ed il norvegese Casper Stornes, terzo in 1:40:28, a 10″. Il migliore degli azzurri in gara è Nicola Azzano (Carabinieri), 14° in 1:42:05, a 1’47”, mentre Gianluca Pozzatti (707) termina 24° in 1:43:25, a 3’07”.

Alice Betto esprime tutta la propria gioia ai microfoni del sito federale: “Sono felicissima di questo podio, lo volevo tanto e ho cercato con tutte le mie forze di ottenerlo. Ho condotto una gara di testa fin dalla frazione di nuoto, per poi controllare fino a quella di corsa. Il percorso non era facile, era molto esposto al vento e richiedeva moltissima concentrazione“.