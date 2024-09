Triathlon, presentata la tappa di World Cup a Roma: svelato il percorso della gara all’EUR

Il circuito della World Cup di triathlon farà tappa a Roma sabato 5 ottobre: nella cornice del quartiere EUR si disputeranno le gare su distanza sprint (alle 09.30 le donne ed alle 12.00 gli uomini): frazione di nuoto nell’iconico laghetto, quella di ciclismo lungo le strade tra il Palazzo della Civiltà Italiana e la Basilica dei Santi Pietro e Paolo, quella di corsa nel parco con lo specchio d’acqua realizzato per le Olimpiadi di Roma 1960.

Dopo la frazione di nuoto nel laghetto dell’EUR, la zona cambio sarà situata in Viale America, nei pressi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, poi la frazione di ciclismo si snoderà lungo un percorso che toccherà Via Cristoforo Colombo, Viale Oceania, Viale dell’Umanesimo, Viale dei Primati Sportivi, Via Tiberiade, Viale dei Santi Pietro e Paolo, Piazza Gandhi, Viale Umberto Tupini, e Viale America per il nuovo passaggio in zona cambio.

La frazione di corsa inizierà sullo stesso percorso della frazione ciclistica, con Via Cristoforo Colombo e Viale Oceania, fino a Viale dell’Umanesimo, dopo la quale gli atleti si immetteranno sul percorso interno al laghetto per poi tornare su Viale America, dove è posizionato il traguardo. Le vie interessate dalla gara saranno chiuse al traffico dalle ore 8.00 alle 14.00 di sabato 5 ottobre.

Il presidente della Federazione Italiana Triathlon, Riccardo Giubilei, ha commentato: “Siamo felici ed onorati di poter ospitare, ancora una volta, nella nostra meravigliosa città questa competizione di assoluta rilevanza internazionale che non a caso richiama appassionati da ogni parte del mondo e grandi campioni per l’altissimo valore agonistico, ma anche per il suggestivo scenario lungo cui si snoda il percorso gara. Un unicum che solo una città come Roma può regalare. Siamo di fronte ad un sogno che si rinnova grazie al duro impegno e al lavoro di squadra di una Federazione che punta a proiettare l’Italia del triathlon ai massimi vertici nelle ambizioni di crescita, nei risultati sportivi e nell’organizzazione di grandi eventi internazionali“.

Il Segretario Generale della Federazione Italiana Triathlon, Valerio Toniolo, ha aggiunto: “Siamo felici ed orgogliosi di dare il benvenuto ad atleti, allenatori ed appassionati di questo sport per la seconda edizione della Coppa del Mondo di Triathlon a Roma. Un evento di assoluto prestigio internazionale che al suo debutto lo scorso anno si è rivelato un successo con il laghetto, i grattacieli e i palazzi storici dell’EUR a fare da sfondo lungo il tracciato, a pochi chilometri da meraviglie del mondo antico come il Colosseo ed il Circo Massimo. Trasparenza, serietà ed un proficuo spirito di collaborazione hanno dunque permesso di bissare anche quest’anno un importante appuntamento che testimonia come l’Italia del triathlon abbia vinto ancora una volta la sfida dell’organizzazione di grandi eventi internazionali“.

GLI ISCRITTI DELL’ITALIA PER LA TAPPA DI ROMA

Uomini

— Samuele Angelini 1999 ITA

— Nicola Azzano 1997 ITA

— Pietro Giovannini 2004 ITA

— Sergiy Polikarpenko 1998 ITA

— Gianluca Pozzatti 1993 ITA

— Euan De Nigro 2004 ITA

Donne

— Alice Betto 1987 ITA

— Sharon Spimi 1997 ITA

— Carlotta Missaglia 1999 ITA

— Angelica Prestia 2002 ITA

— Verena Steinhauser 1994 ITA

— Costanza Arpinelli 2000 ITA

— Myral Greco 2003 ITA

— Beatrice Mallozzi 2000 ITA

— Bianca Seregni 2000 ITA