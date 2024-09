Superbike oggi in tv, GP Italia 2024: orari Superpole e gara-1, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, sabato 21 settembre, seconda giornata del week end di Cremona, tappa del Mondiale 2024 di Superbike. Sull’inedito circuito italiano i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Dopo la disputa dell’ultimo turno di prove libere, la Superpole e Gara-1 terranno banco e i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione.

L’assenza del leader della classifica generale Toprak Razgatlioglu apre scenari molto importanti. Il pilota turco della BMW, caduto nel corso delle prove libere del GP di Francia, si è visto costretto a dare forfait anche per questo week end e tale defezione potrebbe dare modo a Nicolò Bulega di compiere un passo molto importante.

L’emiliano, a segno nella Superpole Race e in gara-2 a Magny-Cours, ha la possibilità di balzare in vetta alla graduatoria, ovvero con tre vittorie in questa sede. Con tre secondi posti invece si porterebbe a -6 dalla vetta. Una tripletta non è cosa facile, ma in una stagione in cui il nostro portacolori su Ducati è arrivato secondo alle spalle di Toprak in nove occasioni, ci si può aspettare anche questo riscontro.

La seconda giornata del week end del Mondiale di Superbike a Cremona (Italia) sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Arena (204) e su Sky Sport Uno (201) solo per gara-1; in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno in chiaro e in differita esclusivamente gara-1, mentre la Superpole sarà un’esclusiva di Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Superpole e di gara-1.

GP ITALIA SUPERBIKE 2024 OGGI IN TV

Sabato 21 settembre

Ore 11.00 Superbike, Superpole – Diretta tv su Sky Sport Arena (204).

Ore 14.00 Superbike – Gara 1 – – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204)

PROGRAMMA GP ITALIA SUPERBIKE 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204), Sky Sport Uno (201) solo gara-1; TV8 trasmetterà in chiaro e in differita solo gara-1, mentre la Superpole sarà coperta esclusivamente da Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in differita solo Gara-1, mentre la Superpole sarà coperta esclusivamente da Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport (Superpole e Gara-1)

SUPERBIKE SU TV8

Sabato 21 settembre

Ore 18.55, Superbike, Gara 1 – Differita in chiaro