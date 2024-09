LIVE Superbike, GP Italia 2024 in DIRETTA: occasione da sfruttare per Bulega senza Razgatlioglu

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Nessuna sorpresa nella sessione d’apertura della Superbike a Cremona. A causa delle forti piogge notturne, la pista è rimasta umida, inducendo la maggior parte dei piloti a rimanere ai box. Le condizioni del tracciato non consentivano l’utilizzo delle gomme da bagnato, rendendo il turno praticamente inutile. Solo undici piloti hanno deciso di scendere in pista, e di questi, solo cinque sono riusciti a registrare un tempo entro il limite del 105% rispetto al miglior giro realizzato da Sam Lowes sulla Ducati del team Marc VDS.

La sessione è stata particolarmente significativa per Alvaro Bautista, che ha sfruttato l’occasione per valutare le sue condizioni fisiche. Il campione del mondo in carica era infatti caduto pesantemente al primo giro della Superpole Race a Magny Cours, riportando una dolorosa contusione alle costole. Tuttavia, il test ha dato esito positivo: il pilota Ducati non avverte più dolore e, dopo le prove, è stato dichiarato idoneo dal medico di gara, permettendogli di proseguire senza esitazioni nel resto del weekend. Un fine settimana che segna il ritorno della Superbike in Lombardia, dopo l’ultima apparizione a Monza nel 2012.

