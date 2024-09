Superbike oggi, GP Aragon 2024: orari Superpole Race e gara-2, tv, streaming, programma TV8

Oggi, domenica 29 settembre, si chiuderà il week end di Aragon, tappa del Mondiale 2024 di Superbike. Sul MotorLand iberico, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Messa in archivio un sabato con la Superpole e gara-1, i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione.

Riprende il confronto per il titolo tra il turco Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega, alfieri di BMW e di Ducati. Per l’emiliano ieri una grande delusione, per un problema tecnico che l’ha estromesso da gara-1 dove le aspettative erano molto alte dopo la conquista della Superpole. Una manche in cui Andrea Iannone si è imposto con qualità, mentre Razgatlioglu ha rafforzato il proprio primato nei confronti di Bulega, portando il suo margine di vantaggio a 33 lunghezze.

Il ducatista vorrà rifarsi quest’oggi nella Superpole Race e in gara-2, puntando senza mezzi termini al bersaglio grosso e conquistare tutti i punti a disposizione. Vedremo anche che parte reciteranno altri piloti come il citato Andrea Iannone, Danilo Petrucci e Alvaro Bautista sulla Panigale V4 R.

Il round domenicale di Superbike ad Aragon (Spagna) sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Arena (204) per quanto concerne la Superpole Race, mentre Gara-2 andrà in onda su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno in chiaro e in diretta Gara-2 e la differita della Superpole Race. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Superpole Race e di Gara-2.

